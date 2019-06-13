13.06.2019 19:25
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Yaşlı çift birbirini eşya atarak yaraladı

Yaşlı çift birbirini eşya atarak yaraladı

Çağlayan'da yaşlı bir adam psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eşiyle evinde kavga etti.

Çağlayan'da yaşlı bir adam psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eşiyle evinde kavga etti. Çift birbirlerinin kafalarına ev eşyası atarak yaralanırken, olay yerine gelen polis ekipleri eşinden şikayetçi olan yaşlı adamı polis merkezine götürdü. Olay, saat 17.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Hürriyet Mahallesi Cami Altı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Melahat G. (60) ile eşi İsmail G. (80) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Melahat G., eşinin başına eşya fırlattı. İsmail G'nin de aynı şekilde karşılık vermesi üzerine çift birbirlerini yaraladı.
KAFASINA EŞYA ATAN EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı çifte müdahale etti. Ardından polis ekipleri çiftin ifadesini aldı. İsmail G'nin şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Çağlayan Polis Merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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