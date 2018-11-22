Yaşlı Çift, Evlerinde Boğularak Öldürülmüş Halde Bulundu

Tokat'ın Zile ilçesinde birlikte yaşadıkları evde ölü olarak bulunan yaşlı çiftin yapılan otopsisinde boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Katil zanlılarının kim olduğu ve yaşlı çifti neden öldürdükleri tespit edilemedi.

KOMŞULARI HABER ALAMAYINCA POLİSE HABER VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesi Şeyhali Mahallesinde ikamet eden Hasan Hüyük (66) ve birlikte yaşadığı Hatice Korkmaz'dan (77) haber alamayan komşuları polise haber verdi. Çilingir yardımı kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri çiftin cansız bedeni ile karşılaştı.

Öldürülen Hasan Hüyük

YAŞLI ÇİFT İPLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay yerinde yapılan incelemede şahısların neden öldüğü tespit edilemedi. Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsisi yapılan yaşlı çiftin iple boğulmak suretiyle öldürüldüğü tespit edildi. Hasan Hüyük, öğle namazının ardından Zile'de aile mezarlığında toprağa verilirken, Hatice Korkmaz'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Çiftin arasında resmi nikah bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.