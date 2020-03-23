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Yaşlı çift çareyi Başkan Çetin'i aramakta buldu

Adana'da, korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı çift, çareyi telefonla ulaştıkları Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'de buldu.

23.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:27
Yaşlı çift çareyi Başkan Çetin'i aramakta buldu
Adana 'da, korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı çift, çareyi telefonla ulaştıkları Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'de buldu.

Eşi Şerife Birinç (70) ile birlikte Belediyeevleri Mahallesinde yaşayan Ali Birinç (81), 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Çaresiz kalan Ali Birinç, telefonla Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e ulaşarak yardım istedi.

Ali Birinç'in yardım isteğini cevapsız bırakmayan Başkan Soner Çetin anında Çukurova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek, yardımcı olunmasını istedi. Ekipler Şerife-Ali Birinç çiftinin Belediyeevleri Mahallesindeki evine giderek Başkan Soner Çetin'in talimatlarını yerine getirdi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yaşlı çifte gıda yardımında bulundu, emekli maaşının çekilmesi konusunda kendisine yardımcı oldular ve herhangi bir ihtiyaçları olduğunda kendileri ile irtibata geçilmesini istediler. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yaşlı çiftin yaşadığı binayı ilaçlayarak dezenfekte ettiler.

Ali Birinç evde eşiyle birlikte yaşadığını belirterek, "65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu nedenle temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Çaresiz kaldık. Bundan dolayı Başkanımız Soner Çetin'i aramak zorunda kaldım. Bize yardım eli uzattığı için kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel

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