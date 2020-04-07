Çin’den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu

Ankara 'da TOBB ETÜ hastanesinde tedavi gören 80 ve 89 yaşlarındaki evli çift, Çin'den getirilen favipiravir ilacı ile sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Hastane çalışanları, çifti alkışlarla uğurladı.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel ölçekte bir tehdit oluşturan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Türkiye'de birçok tedbir alındı. 6 Nisan itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler ışığında Türkiye'de görülen toplam vaka sayısı 30 bin 217'yi buldu.

ÇEŞİTLİ TEDAVİLER UYGULANDI

Bu vakaların içinden 649 tanesi Covid-19 sebebiyle vefat ederken bin 326 kişi de salgını yenerek taburcu oldu. Sağlığına kavuşanlardan ikisi de Ankara'da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift oldu. Yüksek ateş şikayetiyle TOBB ETÜ Hastanesine gelen çiftin, yapılan testlerinde Covid-19'a yakalandığı tespit edildi. Çifti karantinaya alan sağlık çalışanları, çifte çeşitli tedaviler uyguladı.

ÇİN'DEN GETİRİLEN İLAÇ KULLANILDI

Hipertansiyon rahatsızlığı bulunan erkek hastanın bir süre yoğun bakımda kaldığı ve iki hastanın da tedavisinde Çin'den getirilen favipiravir ilacının kullanıldığı öğrenildi. 13 günlük tedavi süresinin ardından Covid-19'u yenen çift, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Çifti taburcu edildikleri sırada, hastane çalışanları alkışlarla uğurlandı.

FAVİPİRAVİR NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söylemişti.

Kaynak: İHA