Yaşlı Çift Evdeki Para ve Ziynet Eşyaları İçin Öldürülmüş

Tokat
'ın Zile
ilçesinde yaşlı çiftin evlerinde iple boğularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, cinayetin evdeki para ve ziynet eşyaları nedeni ile işlendiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Zile Şeyhali mahallesinde ikamet eden Hasan Hüyük
(66) ile Hatice
Korkmaz'ın (72) evlerinde ölü olarak bulunurken, yapılan otopside yaşlı çiftin boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Cinayetle ilgili çalışma başlatan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Niğde
'de olayla ilgisi bulunduğu ileri sürülen O.K'yı gözaltına aldı. Gece saatlerinde Zile Adliyesine sevk edilen şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Cinayetin evde bulunan bir miktar para ve ziynet eşyası nedeni ile işlendiği ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırmada satılan ziynet eşyaları ele geçirilirken, cinayet büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma davam ediyor. - TOKAT
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:22