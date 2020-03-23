Yaşlı çift evden çıkamayınca belediye başkanını aradı

ADANA'nın Çukurova ilçesinde yaşayan Ali Birinç (81), eşi Şerife Birinç (70), 65 yaş yasağı nedeniyle dışarıya çıkamayınca belediyeden yardım istedi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e ulaşan çiftin yardımına, belediye ekipleri koştu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması yasaklandı. Ali ve Şerife Birinç çifti de, Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evinden dışarıya çıkamayınca telefonla belediyeden yardım istedi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e ulaşan Ali Birinç'in yardım isteğini cevapsız bırakmayan Çetin, Çukurova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek, yardımcı olunmasını istedi. Ekipler Şerife-Ali Birinç çiftinin Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evine giderek, gıda desteğinde bulunduktan sonra, maaşlarını çekmeleri için yardım etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yaşlı çiftin yaşadığı binayı ilaçlayarak dezenfekte etti. Ali Birinç evde eşiyle birlikte yaşadığını belirterek, "65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu nedenle temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Çaresiz kaldık. Bundan dolayı Başkanımız Soner Çetin'i aramak zorunda kaldım. Bize yardım eli uzattığı için kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA