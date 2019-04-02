02 Nisan 2019, 09:42
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Yaşlı Çift Evlerinde Çıkan Yangında Feci Şekilde Yanarak Can Verdi

Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak can verdi Amasya'da ev yangını: 2 ölü AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Belevi köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti.

Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak can verdi
Amasya'da ev yangını: 2 ölü

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Belevi köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, geç saatlerde Gülahmet Yüksel ve eşi Gülhanım Yüksel'in yaşadıkları evde uyudukları esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evi saran alevlere Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmasının ardından, 4 çocukları olan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler evden çıkartılarak Taşova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Belevi, Amasya, Taşova, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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