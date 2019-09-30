Haberler » Güncel » Haber

Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında öldü

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Ayşe Korucu (78) ve eşi Yusuf Korucu (80) hayatını kaybetti.

30.09.2019 15:14Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında öldü
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Ayşe Korucu (78) ve eşi Yusuf Korucu (80) hayatını kaybetti.
Emen Mahallesi'nde Ayşe ile Yusuf Korucu çiftinin yaşadığı tek katlı müstakil evde, sabah saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çiftin evinden dumanlar yükseldiğini gören komşuları Mehmet Pehlivan, yardım etmek için kapıyı açtı. Alevlerin yükselmesi nedeniyle içeri giremeyen Pehlivan, itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada evin farklı noktalarında çökme meydana geldi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra içeri girdiklerinde çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Korucu çiftinin cesetleri otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.



Beyşehir, İtfaiye, Emen, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:19 - Hindistan'da feci kaza: 21 ölü, 50 yaralı
22:17 "Guterres'ten inisiyatif alacağı mesajını aldık" - NEW
22:15 Otomobil devrildi: 1 yaralı
22:11 Fas'tan Ordu'ya gelin geldi
22:10 "Sisteme dışarıdan bakmayı öğrenmeniz gerekiyor"
22:10 "Guterres'ten inisiyatif alacağı mesajını aldık"
22:09 Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi, ağır yaralandı