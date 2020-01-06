Haberler » Güncel » Yaşlı çift, sobadan zehirlendi - Haber

Yaşlı çift, sobadan zehirlendi

Yaşlı çift, sobadan zehirlendiİZMİR'in Konak ilçesinde, sobadan sıza karbonmonoksit gazından zehirlendikleri iddia edilen çift Ömer K. (88) ile Döndü K. (76) evinde ölü bulundu.

06.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:47
Yaşlı çift, sobadan zehirlendi
İZMİR'in ilçesinde, sobadan sıza karbonmonoksit gazından zehirlendikleri iddia edilen çift Ömer K. (88) ile Döndü K. (76) evinde ölü bulundu.
Olay saat 13.00 sıralarında 26 Ağustos Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Ömer K. ve Döndü K.'ye ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, çifti hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından çiftin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşlı çift, sobadan zehirlendi

Konak, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:12   Bakırköy'de dehşet saçan sürücünün annesinden tahliye sonrası açıklama - Haber
17:12   Mahalleli yüksek gerilim hattına izin vermedi - Haber
17:12   Malatya'da aranan 39 şüpheli yakalandı - Haber
17:09   Başkan Turanlı, makam aracını bıraktı - Haber
17:08   Kozan'da lavanta yetiştiriciliği - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
6.01.2020 17:14:25