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Yaşlı çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphelenilen yaşlı çift hayatını kaybetti.

07.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:01
Yaşlı çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
KAYSERİ - Kayseri 'nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphelenilen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çiğilli Mahallesinde yaşayan Yahya Akay ve eşi Emine Akay'dan haber alamayan kızları, eve kontrole geldi. Anne ve babasını hareketsiz şekilde gören kızları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yahya ve Emine Akay çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerinden şüphelenilen Akay çiftinin cansız bedenleri, kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşlı çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Yahyalı, 3. Sayfa

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Yaşlı çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
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