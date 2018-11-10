Yaşlı çift yeniden Ata'nın huzurunda

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:32



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:32

Yaşlı çift yeniden Ata'nın huzurundaANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı.Devlet töreninin ardından halka açılan Anıtkabir'de ziyaretçiler arasında her zaman olduğu gibi Mehmet ve Müstakime Alcansoy çifti yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının katıldığı tören sonrası Anıtkabir ziyaretçilere açıldı. Törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret edenler arasında her zaman olduğu gibi Mehmet ve Müstakime Alcansoy çifti yer aldı. 63 yıllık evli 88 yaşındaki Müstakime Alcansoy ile 90 yaşındaki Mehmet Alcansoy, Anıtkabir'i ziyaret etti. Müstakime Alcansoy, Atatürk öldüğünde 6 yaşında olduğunu belirterek, "6 yaşımda ağladım hala ağlıyorum" dedi.