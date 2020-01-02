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Yaşlı çifti evlerinde ölü bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ikamet eden yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.

02.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:29 Yaşlı çifti evlerinde ölü bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde ikamet eden yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. Yaşlı çiftin yaklaşık 2 hafta önce öldüğü düşünülürken, cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, torunları astsubay emeklisi M. Şerafettin Genç (89) ve Nurten Genç'ten (84) alamayınca polisten yardım istedi. Çilingir vasıtasıyla açılan kapıdan içeriye giren torunları ve polis ekipleri, yaşlı çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Yaklaşık 2 hafta önce öldüğü tahmin edilen ve evin içerisine kokudan zor giren ekipler, maskeyle inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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