Haberler » Güncel » Yaşlı çifti, karbonmonoksit gazı ayırdı - Haber

Yaşlı çifti, karbonmonoksit gazı ayırdı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten Halil İbrahim Dombaylı (61), 13 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

04.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:50 Yaşlı çifti, karbonmonoksit gazı ayırdı

MANİSA'nın ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten Halil İbrahim Dombaylı (61), 13 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi Yaşariye Dombaylı tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, 22 'ta pazar günü Kula'ya bağlı Akgün Mahallesi Nine Hatun Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Halil İbrahim Dombaylı ve eşi Yaşariye Dombaylı, akşam saatlerinde ısınmak için evdeki sobayı yaktı. Sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazı, Halil İbrahim Dombaylı ve eşi Yaşariye Dombaylı'yı zehirledi. Yaşlı çiftten alamayan damat Sadık Yılmaz eve geldiğinde, Dombaylı çiftini hareketsiz yatarken buldu. Dombaylı çifti, durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Çift, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Salihli ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Yaşariye Dombaylı, hayati tehlikeyi atlattı ve taburcu oldu. Eşi Halil İbrahim Dombaylı ise dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Halil İbrahim Dombaylı'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bugün yakınları tarafından alınan cenaze Kula'ya getirildi. Halil İbrahim Dombaylı, ikindinin ardından Gidişler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kula Ebedi Mekanı'na toprağa verildi. 



Aralık, Kula, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:52   AB Yüksek Temsilcisi Borell, İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü - Haber
00:44   İspanya kıyılarına ulaşan teknelerden birinde 1 düzensiz göçmen ölü bulundu - Haber
00:43   Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı - Haber
00:42   Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı: 28 ölü, 18 yaralı - Haber
00:38   Katalonya parlamentosu, İspanya devletini "darbe yapmakla" suçladı - Haber
00:00   Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Haber
23:56   Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Haber
22:14   İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Haber
21:36   Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Haber
21:25   Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Haber
5.01.2020 00:55:24