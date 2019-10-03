Haberler » Güncel » Haber

Yaşlı çifti kaza ayırdı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, eşi Fatma Özçayır (80) ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Hasan Özçayır (83), olay yerinde hayatını kaybetti.

03.10.2019 12:48Yaşlı çifti kaza ayırdı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, eşi Fatma Özçayır (80) ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Hasan Özçayır (83), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ankara -İzmir karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Selim Çay (27) yönetimindeki 45 SA 1236 plakalı otomobil, eşi Fatma Özçayır ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Özçayır'a çarptı. Çevredekiler, kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Özçayır'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özçayır'ın cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Çay'ı gözaltına aldı.



Salihli, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:59 - BAE'nin İlk Astronotu Dünyaya Döndü
17:57 Gaziantep şehit ateşi gaziantep'e düştü- 1
17:57 Çamaşır makinesi içine gizlenen uyuşturucuları 'limit' buldu
17:57 Antalya ipi kopan paraşütle denize düşen danimarkalı turist, yarım kalan atlayışını tamamladı
17:57 Yalova çatıda tadilat yaparken, elektrik akımına kapılıp öldü
17:57 İzmir oda başkanı'nın taksi şoförünü dövdüğü iddiasına 'kameralı' yalanlama
17:57 Başkan Turanlı TÜGVA'da gençlerle bir araya geldi