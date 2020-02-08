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Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı

İzmir'in Tire ilçesi Işıklar Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti.

08.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:37Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı
'in ilçesi Işıklar Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gerçekleşti; bu sabah saat 08.00 sıralarında İbrahim Önal ve Ayşe Önal çiftinin yaşadığı müstakil evde çıkan yangın bir anda büyüdü. Olay yerine itfaiye, ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında alevlerin arasından kaçamayan yaşlı çift, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya inanamayan köy sakinleri "İbrahim amca ve Ayşe teyze çok iyi insanlardı buna inanmak istemiyorum ölüme bile beraber gittiler" diyerek göz yaşı döktü.

Feci olayı öğrenen, İbrahim ve Ayşe Önal çiftinin yakınları eve gelerek sinir krizi geçirdi.

Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. - İZMİR

İzmir, Tire, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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