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Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı! Aynı gün vefat ettiler

Malatya'da önceki gün yaşamını yitiren 90 yaşındaki Duran Ercan'ın defnedilmesinden 5 saat sonra, 55 yıl aynı yastığa baş koyduğu hayat arkadaşı Fahriye Ercan da hayata gözlerini yumdu.

11.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:01

'da 55 yıl boyunca aynı yastığa baş koyan Ercan çiftini ölüm bile ayırmadı. 5 saat arayla hayata gözlerini yuman yaşlı çift, gözyaşları ile defnedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Duran ve 72 yalındaki Fahriye Ercan çifti tam 55 yıl boyunca mutlu bir evlilik sürdürdü. Evlilikleri boyunca birbirlerini hiç kırmayan yaşlı çiftin aynı gün hayata gözlerini yumması ise sevenlerini üzdü. Kalp hastası olan Duran Ercan bir süre önce kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir hafta yoğun bakımda kalan yaşlı adam önceki gün hayatını kaybetti.

HAYAT ARKADAŞI ACISINA DAYANAMADI

Duran Ercan, Gündüzbey Mahallesi'ndeki mezarlıkta ikindi namazı sonrası defnedilirken, hayat arkadaşının ölümüne dayanamayan Fahriye Ercan da kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Çok sevdiği eşinin ölümüne daha fazla dayanamayarak hayatını kaybeden Fahriye Ercan, eşinin defnedildiği mezarlıkta dün gözyaşları ile son yolcuğuna uğurlandı.

"UNUTULMAZ BİR AŞKLARI VARDI"

Ercan çiftinin tek oğulları olan Hasan Ercan, anne ve babasının hayatları boyunca birbirlerine her zaman sevgi ve saygıyla yaklaştığını söyleyerek, "Annem hasta olduğunda babam üzülürdü, babam hasta olduğunda annem üzülürdü. Birbirlerine karşı hep anlayışlı olmuşlardır. Birbirlerine çok bağlılardı, unutulmaz bir aşkları vardı" dedi.

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE ACI YAŞATMASIN"

Aynı gün hem babasını hem de annesini kaybeden Hasan Ercan, "Allah kimseye böyle acı yaşatmasın" diye konuştu.

Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı! Aynı gün vefat ettiler

Gündüzbey, Malatya, 3. Sayfa, Yaşam

Kaynak: İHA


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