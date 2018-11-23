Yaşlı Çiftin Boğularak Öldürülmesiyle İlgili Gözaltı

Tokat
'ın Zile
ilçesinde yaşlı çiftin evlerinde boğularak öldürülmesi olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Zile Şeyhali Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Hüyük
(66) ile Hatice
Korkmaz'ın (72) evlerinde ölü olarak bulunurken, yapılan otopside yaşlı çiftin boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Cinayetle ilgili çalışma başlatan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Niğde
'de olayla ilgisi bulunduğu ileri sürülen O.K'yı gözaltına aldı. Şüpheli şahıs Tokat'a getirilirken emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor. - TOKAT
Zile,Tokat