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Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını bağ evine jandarma ulaştırdı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bağ evinde kalan Korkmaz çifti, 65 yaş üstü olduklarından dolayı sokağa çıkamadıkları için vefa sosyal destek grubundan yardım istedi.

31.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:41
Manisa 'nın Demirci ilçesinde bağ evinde kalan Korkmaz çifti, 65 yaş üstü olduklarından dolayı sokağa çıkamadıkları için vefa sosyal destek grubundan yardım istedi.
Jandarma ekiplerince yaşlı çiftin istediği 1 çuval un ve gıda ürünlerinden oluşan paketler hazırlanarak yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan bağ evine ulaştırıldı.
Mehmet Korkmaz, "Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
Jandarma ekipleri, yaşlı çifte bu süre içinde dışarıya çıkmamalarını, bir istekleri olduğunda yanlarında olduklarını ifade ettiler. Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını bağ evine jandarma ulaştırdı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Demirci, Manisa, Güncel

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Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını bağ evine jandarma ulaştırdı
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