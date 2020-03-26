Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını jandarma karşıladı

Mardin'de korona virüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan yaşlı çiftin temel ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından karşılandı.

26.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:25
Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını jandarma karşıladı

Mardin 'de korona virüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan yaşlı çiftin temel ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından karşılandı.


Yeşilli Kütüklü Mahallesinde ikamet eden 72 yaşındaki Nezir Çapat ve Hamdiye Çapat çifti korona virüsüne karşı alınan tedbirler nedeni ile dışarı çıkamadıkları ve temel gıda malzemelerini alamadıklarını belirterek jandarma ekiplerinden yardım talep etti. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaşlı çiftin ihtiyaçlarını temin ederek çifte teslim etti. Uygulamadan memnun olan çift, jandarmaya dua ve teşekkür etti.


Jandarma ekipleri de çifte "Siz evinizden çıkmayın, biz jandarma teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız" uyarısında bulundu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Yeşilli, Mardin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını jandarma karşıladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu Haberler
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu
Koronavirüsün Türkiye’de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haberler
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD’de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı
Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:56: Reyhanlı'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Haber 17:56: Muş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Haber 17:54: Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:54: CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan Kanal İstanbul yorumu Açıklaması - Haber 17:53: MARMARAY İSTASYONLARINA TERMAL KAMERALAR KURULDU - Haber 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 17:22: Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:41: Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti - Haber 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler