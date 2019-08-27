Haberler» genel» Haber

Yaşlı çiftin minare tepesinde ekmek mücadelesi

Yaşlı çiftin minare tepesinde ekmek mücadelesi İvrindi'de tehlikeli olan minarenin yıkımına başlandıBALIKESİR - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 1981 yılında yapılan 65 metrelik minare tehlike arz ettiği için yıkılıyor.

27.08.2019 22:16
Yaşlı çiftin minare tepesinde ekmek mücadelesi
Yaşlı çiftin minare tepesinde ekmek mücadelesi
İvrindi'de tehlikeli olan minarenin yıkımına başlandı
BALIKESİR - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 1981 yılında yapılan 65 metrelik minare tehlike arz ettiği için yıkılıyor. Tek tek taşlar sökülürden, 65 metre yükseklikle ekmek parası kazanan karı kocanın çalışması nefes kesiyor.
Merkez Alan Camii'nin 65 metrelik minaresinin üst bölümünde çatlama olunca yıkımına karar verildi. Üç şerefeli olan minarenin üçüncü şerefesine kadar olan bölümünün de yıkımına başlandı. Bugüne kadar çok sayıda minarede tamir ve boya işi yapan Hasan Yalçın ve Selma Yalçın çifti minarenin yıkımına başladı. Tek tek taşlar sökülürden, 65 metre yükseklikle ekmek parası kazanan karı kocanın çalışması nefes kesiyor.
59 yıldır minarelerde çalıştığını anlatan 69 yaşındaki Hasan Yalçın, "Bu minare zamanında yüksek yapılmış. İki şerefeli olarak planlanan minare üç şerefeli yapılmış. Böyle olunca minarenin üzerinde çatlamalar olmuş. Şimdi biz bunun yüksek olan kısmını yıkıyoruz. Yıkım tamamlandıktan sonra boyasını ve üzerini yapıp ineceğiz" dedi.
Minare tadilatı yaptıklarını anlatan Selam Yalçın da, "Bu minare üç şerefeli olarak yapılmış. Tehlike saçınca üçüncü şerefeye kadar yıktık. İnşallah bundan sonra tehlikeli olmaktan çıkacak ve güzel bir görünüm kazanacak" dedi.
Hüseyin Semerci de, "Bu minare 1981 yılında yapıldı. Daha sonra paratoner çalışmadığı için yıldırım düştü. Minarenin üst kısmında hasar oluştu. Şimdi usta tehlikeli olan bölümünü yıkıyor. İnşallah bundan sonra tehlike ortadan kalkacak" dedi.
Yaşlı çiftin minare tepesinde ekmek mücadelesi

Balıkesir, İvrindi, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
23:29   İBB Başkanı İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
23:25   Kars'ta baraj suyu çekildi, köy gün yüzüne çıktı
23:12   Akdamar Kilisesi'ni Kafkas Hristiyanları geri istiyor
22:57   Kayseri'den Suriye'ye 10 tırlık insani yardım
22:56   Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi
22:46   Kader ortağı o kadınlar bir araya geldi
22:33   105 yaşında ninenin halay çektiğini görenler gözlerine inanamadı