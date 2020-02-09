Yaşlı çiftin yardım çığlığında bulunduğu oğullarına devlet sahip çıktı

Uşak 'ta harabeye dönen evde yaşayan yaşlı çiftin tedavisi için yardım istediği 57 yaşındaki şeker hastası oğulları Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından özel bakım merkezine kaldırılırken, kaymakamlık da çiftin evlerinin yenilenmesi için harekete geçti.



Banaz ilçesinin Kaylı köyünde ikamet eden Bekir (85) ve Hatice Gezer (80) adlı çift, 20 yıldır yaşadıkları adeta harabeye dönen bir odalı evlerinde hayata tutunmaya çalışıyor. Zorlu şartlara karşı mücadele eden yaşlı çift, 57 yaşındaki şeker hastası oğulları için yardım talebinde bulundu. İHA'nın haberi üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yaşlı çiftin 57 yaşındaki yatalak oğulları koruma altına alınarak, özel bakım merkezine kaldırıldı. Yaşlı çiftin yardımına ise Banaz Kaymakamlığı koştu. Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın talimatı üzerine çiftin evinde inceleme yapıldı. Yetkililer evin yenilenmesi için harekete geçti. - UŞAK