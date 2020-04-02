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Yaşlı çiftin yuvası jandarmanın getirdiği odunla ısındı

Elazığ'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan yaşlı çiftin odun ve erzak talebini yerine getirdi.

02.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:18
Elazığ 'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan yaşlı çiftin odun ve erzak talebini yerine getirdi.

Baskil ilçesi Koçharman köyünde yaşayan İsmet (85) ve eşi Fatma Bosat (80), muhtara, dışarı çıkamadıkları için odun ve erzakının tükendiğini söyledi.
Muhtarın, durumu 156 destek hattına bildirmesi üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubundaki jandarma ekipleri, yaşlı çiftin hem yakacak hem de gıda ihtiyacını karşıladı.
Aralarında kadın astsubayın da bulunduğu ekip, getirdikleri odunları kamyonetten odunluğa kadar taşıdı.

Daha sonra evdeki sobayı da yakan jandarma ekipleri, soğuk havada üşüyen yaşlı çiftin bir an önce ısınmasını sağladı.

İsmet Bosat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin Hızır gibi yetişerek ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.
Bosat, "Ne istediysek fazlasıyla getirdiler. Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Rabb'im bu musibeti de bir an evvel kaldırsın inşallah, insanlar rahatlığa kavuşsun. Devletimizin, Valimizin söylediklerini herkes yapacak, evden çıkmayacak ki bu hastalık yok olsun." diye konuştu.
Fatma Bosat ise 24 Ocak'ta Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde de zorluklar yaşadıklarını ancak yine devletin kendilerine sıcak elini uzattığını söyledi.
Bu sayede o zorlukları da aştıklarını anlatan Bosat, "Allah devletimizden, jandarmamızdan, askerimizden, hepsinden razı olsun. Odunlarımız bitmişti, sağ olsunlar getirdiler." dedi.
Köy Muhtarı Hasan Yasul, 9 mezradan oluşan köylerinde zaruri bir durum olmadıkça kimsenin evden çıkmaması için sürekli uyarıda bulunduklarını dile getirdi.
Yaşlıların ihtiyaçları olduğunda kendisine ilettiğini ifade eden Yasul, bu talepleri Valilik tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirdiğini belirtti.
Yasul, "Biz bir de deprem yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Depremde de gördük ki jandarma bizim her ihtiyacımıza koştu. Jandarmadan, devletimizden Allah razı olsun. Devletimizin büyüklüğünü sürekli yanımızda hissettik. Hiçbir zaman için kendimizi yalnız hissetmedik." ifadelerini kullandı.
Bu zorlu süreçte Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın da kendileriyle yakından ilgilendiğini anlatan Yasul, duyarlılık ve ilgi gösteren herkese teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.
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Yaşlı çiftin yuvası jandarmanın getirdiği odunla ısındı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Baskil, Elazığ, Güncel
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