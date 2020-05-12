Yaşlı çiftten Milli Dayanışma Kampanyası ve Mehmetçik Vakfına bağış

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşlı bir çift, Milli Dayanışma Kampanyası ile Mehmetçik Vakfına 10 bin lira bağışladı.

12.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:50
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşlı bir çift, Milli Dayanışma Kampanyası ile Mehmetçik Vakfına 10 bin lira bağışladı.
Cemel beldesinde yaşayan yurt dışından emekli 76 yaşındaki Abdullah ve 72 yaşındaki Makbule Çınar çifti, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ve Mehmetçik Vakfına bağışta bulunacaklarını bildirdi.
Çınar çiftinin evine giden görevliler, teslim aldıkları 10 bin liranın 5 bin lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na, 5 bin lirasını ise Mehmetçik Vakfının banka hesabına yatırarak dekontu yaşlı çifte teslim etti.
Abdullah Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl düzenli olarak Mehmetçik Vakfına bağışta bulunduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya da destekte bulunmaya karar verdiklerini belirten Çınar, "Dünya lideri, Türkiye'nin gururu, Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı kampanyaya bizim de bir katkımız olmasını istedim." dedi.
Cemel Belediye Başkanı Gazi Öztürk ise Çınar çiftine teşekkür ederek "Bu zor günlerde birlik ve beraberliğimiz adına ellerinden gelen katkıyı sağlayan yaşlı çiftimiz toplumumuza da örnek bir davranışta bulunmuştur." diye konuştu. Yaşlı çiftten Milli Dayanışma Kampanyası ve Mehmetçik Vakfına bağış

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Sivas, Çınar, Güncel, Haber

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