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Yaşlı erkekleri evlenme vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

Mardin'de yaşlı erkekleri evlenme vaadiyle kandıran şebekeye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

01.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:54Yaşlı erkekleri evlenme vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
'de yaşlı erkekleri evlenme vaadiyle kandıran şebekeye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu A.K. ve İ.M'nin, Mardin, Şırnak, Batman, Diyarbakır, Ankara, Yalova ve İzmir'de eşi vefat etmiş yaşlı erkekleri, para karşılığı Suriye uyruklu H.S. ve R.K. ile imam nikahı kıyarak evlendirdiği, ardından kadınların altınları alarak kaçtığı bilgisine ulaştı.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 3 ay süren takip sonucunda "Düğün başlasın" adı verilen operasyonu başlattı.
6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.K, F.M, H.S, R.K, M.Ş. ve M.H.S. gözaltına alınırken, ziynet eşyası, para ve döviz ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ş'nin Suriye'den kadınları Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu ve şebekenin İzmir bölgesindeki faaliyetlerini yürüttüğü belirlendi.
Şebekenin bu yöntemle yaklaşık 400 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından 6 zanlı da adliyeye çıkarıldı.

Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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