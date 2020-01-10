Haberler » Güncel » Yaşlı evinde yeni yıl heyecanı - Haber

Yaşlı evinde yeni yıl heyecanı

Muratpaşa Belediyesi'nin Falez Yaşlı Evi üyeleri, yeni yıla, düzenledikleri etkinlikle "Merhaba" dedi.

10.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:14Yaşlı evinde yeni yıl heyecanı
Belediyesi'nin Falez Yaşlı Evi üyeleri, yeni yıla, düzenledikleri etkinlikle "Merhaba" dedi. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal'ın da katıldığı etkinlikte Muratpaşa Belediyesi yaşlı evlerinde yıl içinde gerçekleştirilecek etkinliklerin teması olarak belirlenen 'geri dönüşümü' vurgulamak üzere atık gazete kağıtlarından hazırlanan elbise büyük beğeni topladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Fener Mahallesi'nde bulunan yaşlı evi üyeleri, 2020'ye merhaba etkinliğinde bir araya geldi. Falez Rotary Kulübü'yle birlikte düzenlenen etkinlikte Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal, Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı ve belediye meclis üyeleri de yer aldı. Yaşlı evi üyesi kıdemli kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği yeni yıla merhaba partisine Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi Başkanı Süleyman Mehdi Kovacıoğlu ve başkan yardımcıları da katıldı.

Etkinlik öncesi konuşan Başkanvekili Sarı, Muratpaşa nüfusunun yüzde 13.9'unun 60 yaş ve üzeri deneyimli kent sakinlerinden oluştuğunu belirterek Antalya genelinde ise bu oranının yüzde 12.4 olduğuna dikkat çekti. Muratpaşa Belediyesi olarak 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde ilk yaşlı evini açarak bu alanda başladıkları çalışmaların bugün Soğuksu, Fener ve Kızılsaray mahallerinde yeni yaşlı evlerinin açılmasıyla devam ettiğini söyledi. Bu dönemde Muratpaşa'da yaşlı evleri sayısını arttırmaya devam edeceklerini belirten Sarı, "Siz deneyimli yurttaşlarımıza hizmet etmek için Başkanımız Sayın Ümit Uysal öncülüğünde elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Yaşlı evlerinin yanı sıra Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Muratpaşa'da Yaşlı Meclisi'ni kurduklarını belirten Sarı, 60 üyesi bulunan meclisin Aralık ayında yönetim ve organ seçimlerini gerçekleştirdiğini dile getirdi. Falez Rotary Kulübü Başkanı Berna Tuzlak'ın konuşmasının ardından, kutlamalar yeni yıl pastasının kesilmesiyle devam etti. Kutlamalarda Muratpaşa Belediyesi yaşlı evlerinde yıl içinde gerçekleştirilecek etkinliklerin teması 'geri dönüşümü' vurgulamak üzere hazırlanan atık gazete kağıtlarından oluşan elbise de büyük beğeni topladı. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:54  Berfin, cumhurbaşkanımızın bana kızım demesi çok mutlu etti-2 - Haber
13:54  AFAD personeline ilk yardım eğitimi veriliyor - Haber
13:53  Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti - Haber
13:49  Diyarbakırlı iş adamından yerli otomobil ve Kanal İstanbul projelerine destek - Haber
13:49  Rektör Taş sporcularla bir araya geldi - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
10.01.2020 14:03:56