Yaşlı Hasta Oyunu Sağlık Ekiplerinin Desteğiyle Kullandı

Van
'da yaşlı hasta Mecit Diler, sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına getirildi.
Yerel seçimler için oy kullanma işleminin saat 07.00'de başladığı Van'da seçmenler, oylarını kullanmak için sandık başına gitti.
Kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen yaşlı ve engelliler ise yakınlarının yardımıyla oylarını kullandı. Tuşba
ilçesinde 73 yaşındaki Mecit Diler ise evinden 112 Acil Servis
ekiplerince sedyeyle alınarak oyunu kullanacağı Vali Haydar Bey
Lisesi'ne getirildi.
Diler, oyunu kullandıktan sonra aynı ekip tarafından evine bırakıldı.
Van, Güncel
Kaynak: AA