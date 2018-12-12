Yaşlı Hastalara Moral Konseri

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:01



12 Aralık 2018 Çarşamba 18:01

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Onkoloji Hastanesinde tedavi gören yaşlılara moral konseri düzenlendi.GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen konserde, Palyatif Bakım Evi'nde tedavileri süren yaşlılar keyifli vakit geçirdi.Renkli görüntülerin oluştuğu konserde, bazı hasta ve yakınları koronun seslendirdiği parçalara eşlik ederek eğlendi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Palyatif Bakım ve Umut Evi'nin Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Zeynel Abidin Öztürk, hastalara sosyal yönden destek olmak adına mini konser gerçekleştirdiklerini belirtti.Yaşlıların bir arada dayanışma sergilediğini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:"Bu konser sayesinde hastalarımızın moral ve motivasyonunu arttırdık, onların duygu durumlarının düzeltilmesine destek olduk. Bu etkinlik onların geleceğe yönelik farklı aktivitelerde bulunmalarında da yardımcı olacak. Temel amacımız hastalarımıza sadece medikal yönden destek sunmak değildir. Onları sosyal, psikolojik alanda da rehabilite etmek istiyoruz. Bu açıdan ünitemizde sadece medikal tedavi uygulamıyoruz. Psikolojik destek biriminden de faydalanmaktayız. Fizik tedavi desteği de sunmaktayız. Bunların yanı sıra sosyal hizmet uzmanımız sosyal alanlarda çıkabilecek problemlerle ilgili bize yardımcı olmaktadır. Önümüzdeki süreçte hastalarımıza farklı sosyal aktiviteler gerçekleştireceğiz."