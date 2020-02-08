Yaşlı hastanın imdadına özel idare ekipleri yetişti

Bartın
'da kar yağışı nedeniyle bir köyde mahsur kalan hastaya, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla ulaşıldı.
Merkez ilçeye bağlı Karşıyaka
köyü Esenler
Mahallesi'nde ikamet eden Nebahat Demirtürk'ün (82), yüksek ateş ve ağrı şikayeti nedeniyle durumunun ağırlaşması üzerine ailesi sağlık ekiplerine haber
verdi.
Ambulansla bölgeye hareket eden 112 Acil Servis ekipleri, kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulması nedeniyle köye giremedi.
Yardım istenmesi üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, bir saat süren çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı.
Demirtürk de ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.