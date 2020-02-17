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Yaşlı hastanın imdadına paletli ambulans yetişti

Ağrı'da yolu kardan dolayı ulaşıma kapanan Dönerdere köyünde mahsur kalan hasta 80 yaşındaki Mülazım Günültaş, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

17.02.2020 22:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:06Yaşlı hastanın imdadına paletli ambulans yetişti
'da yolu kardan dolayı ulaşıma kapanan Dönerdere köyünde mahsur kalan hasta 80 yaşındaki Mülazım Günültaş, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeni ile yolu ulaşıma kapanan Ağrı Merkeze bağlı Dönerdere Köyü'nde yaşayan 80 yaşındaki Mülazım Gönültaş için yakınları kafa travması şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alan 112 acil servis ekipleri merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu kardan dolayı kapalı olan köy yolunu paletli ambulans eşliğinde aşarak hastaya ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan Gönültaş, Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasta Gönültaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. - AĞRI

Acil Servis, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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