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Yaşlı insan kılığına bürünen miniklerden 'Evde kal Türkiye' çağrısı

Yaşlı insan kılığına bürünen miniklerden 'Evde kal Türkiye' çağrısı Miniklerden büyükleri için duyarlı davranış Kimisi dede oldu kimisi büyükanne Kırıkkale'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı 65 yaş ve üstü insanların korunması amacıyla yaşlı insan kıyafeti giyen...

26.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:13
Yaşlı insan kılığına bürünen miniklerden 'Evde kal Türkiye ' çağrısı
Miniklerden büyükleri için duyarlı davranış
Kimisi dede oldu kimisi büyükanne
KIRIKKALE - Kırıkkale 'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı 65 yaş ve üstü insanların korunması amacıyla yaşlı insan kıyafeti giyen anaokulu öğrencileri evde kal çağrısında bulundu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyada hızla yayılıp Türkiye'de de etkisini gösteren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı 65 yaş ve üstü kronik hasta insanlar için dışarı çıkma sınırlandırması getirildi. Kırıkkale'de yaşlı insan kılığına bürünen minik öğrenciler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı 65 yaş ve üstü insanların korunması için hazırladıkları video ile "Evde Kal Türkiye" çağrısı yaptı. Etiler Altan Çamkara Anaokulu öğrencileri de yaşlı insanlara kendilerince bir mesaj verdi. Giydikleri kıyafet ve taktıkları gözlüklerle yaşlı insana bürünen minikler, klip hazırladı. Evlerinden seslenen minikler, "Evde kal Türkiye" çağrısına katkıda bulunarak 65 yaş ve üstü vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Miniklerin duyarlı davranışı izleyenlerce takdir topladı. Yaşlı insan kılığına bürünen miniklerden ’Evde kal Türkiye’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Türkiye, Genel

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Yaşlı insan kılığına bürünen miniklerden 'Evde kal Türkiye' çağrısı

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