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Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu

Bursa'da 29 gün önce dolaşmak için evinden ayrılan 82 yaşındaki kadın, eve dönmeyince yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarmanın takibi sonucunda 29 gün sonra yaşlı kadının cesedi ormanlık alanda bulundu. Acı haberi alan yaşlı kadının yakınları yasa boğuldu.

22.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:28

'da dolaşmak için evinden ayrılan 82 yaşındaki yaşlı kadının 29 gün sonra cesedi ormanlık alanda bulundu. ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunan ceset, otopsi yapılmak üzereAdli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

YAKINLARI ŞÜPHELENDİ, JANDARMAYA HABER VERDİ

'a bağlı tarihi Cumalıkızık köyünde meydana gelen olayda, 29 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrılan 1 çocuk annesi Nazmiye Y.'nin eve geri dönmemesinden şüphelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

Jandarma ekiplerinin köyde yaptığı arama çalışmalarında bir ize rastlanmazken, yaşlı kadının gidebileceği tarla ve dere kenarları da köylüler tarafından kontrol edildi. Devam eden arama çalışmaları sonucunda yaşlı kadının cesedi bulundu. Yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarmanın olayla alakalı tahkikatı devam ediyor.

Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu

Yıldırım, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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