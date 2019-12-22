Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu

Bursa'da dolaşmak için evinden ayrılan 82 yaşındaki yaşlı kadının 29 gün sonra cesedi ormanlık alanda bulundu. Jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunan ceset, otopsi yapılmak üzereAdli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

YAKINLARI ŞÜPHELENDİ, JANDARMAYA HABER VERDİ

Yıldırım'a bağlı tarihi Cumalıkızık köyünde meydana gelen olayda, 29 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrılan 1 çocuk annesi Nazmiye Y.'nin eve geri dönmemesinden şüphelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

Jandarma ekiplerinin köyde yaptığı arama çalışmalarında bir ize rastlanmazken, yaşlı kadının gidebileceği tarla ve dere kenarları da köylüler tarafından kontrol edildi. Devam eden arama çalışmaları sonucunda yaşlı kadının cesedi bulundu. Yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarmanın olayla alakalı tahkikatı devam ediyor.