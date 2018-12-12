Yaşlı kadın 3 gündür her yerde aranıyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:43



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:43

Yaşlı kadın 3 gündür her yerde aranıyorBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde üç gündür kayıp olan 74 yaşındaki kadının bulunması için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Akhisar Mahallesi'nde pazartesi günü saat 15: 00 sıralarında ikamet ettiği evden ayrılan Arzu Balaban'dan haber alınamıyor. Komşularına gidiyorum diyerek evden çıkan yaşlı kadın bir daha geri dönmedi. İhbar üzerine emniyet ekipleri kayıp olan kadını bulmak için çalışma başlattı. Sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD gece polis ve jandarmayla birlikte gece 03: 30 kadar her yerde yaşlı kadını aradı. Havanın yağmurlu olması sebebiyle gece yaptıkları aramayı durduran ekipler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar arama çalışmalarına başladı. AFAD, İHH İnegöl Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri farklı noktalarda Arzu Balaban'ı bulmak için aramalarını sürdürüyor. Yaşlı kadının en son görüldüğü yerde geniş arazide kurtarma köpekleri ve kayıp koku molekülü iz takip polis köpeği arama yaptı. Polis ekipleri tarafından poşet içerisinde kayıp olan kadının elbiseleri köpeğe koklatarak izini aramaya çalıştı.3 gün kayıp olan Arzu Balabanın bulunması için AFAD, AKUD, İHH İnegöl Arama Kurtarma, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri her yerde aramalarını sürdürüyor. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler bakmadık yer bırakmıyor. Ancak arama yapılan bölgenin çamurlu olması çalışmaları zorlaştırıyor. Ekipler boş binalar başta olmak üzere bölgede bulunan inşaat alanlarını tarıyor.Yapılan güvenlik kameraları incelemesinde yaşlı kadının Huzur Mahallesi dışına çıktığı tespit edildi. Çalışmaları derinleştiren ekipler yaşlı kadına ait olduğu düşünülen bir çift terliği çamur içerisinde buldu. Fakat kadına ait olup olmadığı yakınları tarafından teyit edilemedi. Ancak evden çıkarken ayağında terliklerle çıktığı öğrenildi.