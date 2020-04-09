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Yaşlı kadın Biz bize yeteriz kampanyasına katıldı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı'da yaşayan ve 65 yaş üstünde olan Aynur Yazıcı isimli kadın Biz Bize yeteriz kampanyasına katılmak istedi.

09.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:37
Yaşlı kadın Biz bize yeteriz kampanyasına katıldı
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı 'da yaşayan ve 65 yaş üstünde olan Aynur Yazıcı isimli kadın Biz Bize yeteriz kampanyasına katılmak istedi. Vefa grubu ile irtibata geçen kadının bağışını bizzat Kaymakam aldı. Bağış makbuzu yaşlı kadına veren Kaymakam Cemal Demiryürek teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin dört bir yanından bağışlar devam ediyor. Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesinde ikamet eden ve 65 yaş üstünde olan Aynur Yazıcı isimli bir kadın kampanyaya destek vermek istedi. Fakat 65 yaş üstünde olduğu için evden çıkamayan Yazıcı, durumu 112 Vefa Sosyal Destek Grubuna iletti. Durumu Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek'e aktarılmasının ardından Kaymakam Demiryürek Aynur Yazıcı'nın yanına giderek bağışı teslim aldı. Akabinde bankaya giderek parayı hesaba yatırmasının ardından bağış makbuzunu yaşlı kadına getirdi. Aynur Yazıcı'ya Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na verdiği destekten dolayı teşekkür eden Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, ailenin evde kal çağrısına uydukları içinde mutlu olduğunu belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Cemal Demiryürek, Kaynaşlı, Düzce, Güncel
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