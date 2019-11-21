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Yaşlı kadın dolmuşun altında kaldı

Ankara'da karşıdan karşıya geçerken dolmuşun altında kalan yaşlı kadın, vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

21.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:09
'da karşıdan karşıya geçerken dolmuşun altında kalan yaşlı kadın, vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 'da trafiğin en işlek olduğu caddelerden birinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın dolmuşun altında kaldı. Dolmuşun altında sıkışan yaşlı kadını gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine verdi. Vatandaşlar, dolmuşu kaldırarak kadını sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(Mehmet Kalay - Mevlüt Hasgül/İHA)
Yaşlı kadın dolmuşun altında kaldı

Altındağ, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA


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