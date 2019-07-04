04.07.2019 22:04
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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşlı bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşlı bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Narlı Mahallesi Beşevler Mevkii Sitesi'nde önceki gün komşularıyla birlikte yürüyüşe çıkan Gönül Oğuz (65), yürüyüş sonrası evine girerek istirahate çekildi. Dünden beri Oğuz'dan haber alamayan komşuları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde Gönül Oğuz'un cansız bedeniyle karşılaştı. Yatakta uzanmış vaziyette ölü bulunan yaşlı kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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