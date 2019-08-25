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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yaşlı kadın evinde ölü bulunduNEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karain TOKİ Konutlarında yaşlı bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

25.08.2019 15:32
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karain TOKİ Konutlarında yaşlı bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, birkaç gündür kendisinden haber alınamayan 66 Yaşındaki yaşlı kadını ziyaret etmek isteyen yakınları eve gittiklerinde Ş.Ö 'nün cansız bedeni ile karşılaştı. Ş.Ö'nün yakınlarının haber vermesi üzere olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Yaşlı kadının öldüğünün belirlenmesinin ardından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ş.Ö'nün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ürgüp Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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Kaynak: İHA

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