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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu.

15.09.2019 20:54Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu.

Olay Orta Mahalle 220 sokakta meydana geldi. Orta Mahalle 220 sokaktaki dört katlı bir apartöamnın birinci katında ikamet eden 83 yaşındaki Naciye Güymen'i hareketsiz bir şekilde bulan yakınları hemen 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının ölüm nedeninin yapılacak olan otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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