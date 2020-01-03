Haberler » 3. Sayfa » Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Haberler

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Çiçek Akan evinde ölü bulundu.

03.01.2020 20:43 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:48 Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
'nın İlçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Çiçek Akan evinde ölü bulundu.

Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Hacırüstem Mahallesi Hisar Sokakta meydana geldi. Evde tek başına yaşayan 84 yaşındaki Çiçek Akan'a telefonla ulaşamayan çocukları eve geldi. Kapıyı açarak içeri giren Akan'ın çocukları, annelerinin yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine verdiler. Ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 84 yaşındaki Çiçek Akan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soba zehirlenmesinden hayatını kaybettiği düşünülen Akan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:28   2020'nin ilk "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi - Haberler
21:25   Türk Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı - Haberler
21:25   BAE'den Türkiye'ye Libya uyarısı: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz - Haberler
21:25   Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 7... - Haberler
21:15   Haber alınamayan yaşlı kadın bulundu - Haberler
20:27   Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım - Haberler
20:22   Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı - Haberler
20:18   İran ABD'yi temsil eden İsviçre Büyükelçisi'ni ikinci kez Dışişleri'ne çağırdı - Haberler
20:12   Kasım Süleymani'nin cenaze detayları belli oldu! Pazar günü İran'da defnedilecek - Haberler
20:08   Beşşar Esed'den İran'a Kasım Süleymani taziyesi - Haberler
3.01.2020 21:39:56