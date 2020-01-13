Haberler » 3. Sayfa » Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Haberler

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

13.01.2020 20:51 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:56Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
'nin ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Şehit Fatih Bülbül Sokak'ta yalnız yaşayan 68 yaşındaki Zeynep Uzun'un evine gelen bakıcısı kapıyı çaldı. Kapıyı uzun süre çalmasına rağmen içeriden ses alamayan bakıcı kadın, daha sonra pencereyi aralayarak içeri baktı. Uzun'un yerde hareketsiz şekilde yattığını gören bakıcı, durumu polise ve sağlık ekiplerine verdi. Eve gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:24  Ukrayna Devlet Acil Servisi, düşürülen uçağın enkazını inceleyen ekiplerin görüntüsünü... - Haberler
21:21  Tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti - Haberler
21:18  Kaş'ta araçlar kavşakta çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
21:17  Kazada yaralanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
21:10  Buzağı hırsızları bekçilere yakalandı - Haberler
20:50  2020 Oscar adayları belli oldu! Joker, 11 dalda aday gösterildi - Haberler
20:29  Damızlık boğalara verilen ilacı kullanan adam, 3 gün ağrılar içinde kıvranınca acilen cinsel organ ameliyatına alındı - Haberler
19:32  İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, görevinden istifa edeceğini açıkladı - Haberler
19:19  Trump'tan yeni İran paylaşımı: Protestocular ABD bayrağını aşağılamayı reddetti - Haberler
18:51  Son Dakika: Moskova'daki Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı - Haberler
13.01.2020 21:39:25