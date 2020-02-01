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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Düzce'de yaşlı bir kadın, torunu tarafından evinde ölü bulundu.

01.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:26
'de yaşlı bir kadın, torunu tarafından evinde ölü bulundu.
Mahallesi 5397. Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Sevim Kazan (75), torunu tarafından evde hareketsiz bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Kazan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kazan'ın cenazesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazan'ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Akpınar, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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