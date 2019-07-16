16.07.2019 00:12
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Yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Adana'da yalnız yaşayan yaşlı kadın akrabaları tarafından evinin bahçesinde ölü bulundu.

Adana'da yalnız yaşayan yaşlı kadın akrabaları tarafından evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 86114. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 77 yaşındaki Nimet Akkaya'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Evin içerisine giren yakınları bahçede yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. - ADANA
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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