22 Mart 2019, 19:23
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Yaşlı Kadın, Gollum Karakterine Benzettiği Komşusunun 5 Yaşındaki Kızını Öldürmeye Çalıştı

Rusya'da 69 yaşındaki kadın, komşusunun 5 yaşındaki kızını Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakterine benzediği için öldürmeye kalktı.

Rusya'da 69 yaşındaki Galina Kobzeva, komşunun 5 yaşındaki kızı Nadya Shustova Yüzüklerin Efendisi filminin Gollum karakterine benzettiği için öldürmeye kalkıştı.

BAŞINA ÇEKİÇLE VURUP, BALKONDAN AŞAĞI ATTI

Annesi, Nadya'yı kendisine göz kulak olmak için komşusu Galina'ya bıraktı. Nadya, Yüzüklerin Efendisi'ni izlediği sırada Galina odasına gelip kendisini kontrol etti. Nadya filmde Gollum karakteri izlediği sırada Galina'ya bakıp sesli bir şekilde gülünce Galina, kızı önce bıçakladı sonra çekiçle kafasına vurdu ve üçüncü katta bulunan evinin balkonundan asfalt zemine fırlattı.

"İÇİNDE ŞEYTAN VAR, ÖLMESİ GEREK"

Yoldan geçen bir kadın Nadya'ya yardım etmek istedi. O sırada Galina, balkondan kadına, "Ona dokunma, içinde bir şeytan var. Ölmesi gerek diye bağırdı." Kadının çağırdığı ambulans ile ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nadya, dört aylık tedaviden sonra hastaneden taburcu oldu.

Galina, mahkemede olay gecesi çok sarhoş olduğunu ve sabah uyanana kadar gece boyunca ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Mahkeme, Galina'ya adam öldürmeye teşebbüs suçundan dokuz yıl hapis cezası verdi.

Yüzüklerin Efendisi, 3. Sayfa, Dünya



YORUMLAR (4)
MAİN: seni bana verseler bende seni birine benzetirdim hemde çok güzel benzetirdim rus kokonası.
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ADINIZI YAZIN: allah belanı versin ölümü sen tat
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....: Sarhoş kadına çocukmuş emanet edilir bırakın sarhoşluğu yas itibariyle kadının akli gidip geliyor olabilir...
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SERKAN: Film sirketi tazminat odeyip.saglik masraflarini karsilasin onur belgesi vermeli bu kiza
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