Yaşlı kadın hastaneden oy kullanmaya gitti

Kaynak: İHA

Yaşlı kadın hastaneden oy kullanmaya gittiDÜZCE - Düzce'de Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören 78 yaşındaki Sinezer Ballı, sağlık görevlilerinin yardımı ile okula giderek oyunu kullandı. Ballı ardından ise tekrar hastaneye tedavisine gitti. Düzce'de oy verme işlemi sürüyor. Ekipler tarafından evde oy kullanmanın yanı sıra isteyen yaşlı ve hasta vatandaşlarda sandığa götürülerek oy kullandırılıyor. Atatürk Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde akciğerlerinde oluşan solunun sıkıntısı tedavisi gören Sinezer Ballı, oy kullanmak istedi. Bunun üzerine Sağlık İl Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ekipleri harekete geçti. Hastanede ki yataklı servisten görevliler eşliğinde çıkarılan yaşlı kadın Beyciler İlkokulu'nda ki 1064 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemini gerçekleştiren yaşlı kadın daha sonra tedavi gördüğü hastaneye tekrar dönerken yaptığı konuşmada kullandığı oyun hayırlı olmasını dileyerek "Ben hastayım hastanede yatıyorum. Oy kullandım hastaneye geri dönüyorum" ifadelerinde bulundu.