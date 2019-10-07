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Yaşlı kadın için herkes seferber oldu

Bursa'nın İnegöl İlçesinde halk otobüsünde rahatsızlanan yaşlı kadın için herkes seferber oldu.

07.10.2019 13:03Yaşlı kadın için herkes seferber oldu
Bursa'nın İnegöl İlçesinde halk otobüsünde rahatsızlanan yaşlı kadın için herkes seferber oldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Alınan bilgilere göre 16 M 06061 plakalı halk otobüsünü kullanan Selahattin B, inegöl şehir merkezinde bir durakta 74 yaşındaki kadını aldı. Bir süre sonra araç içerisinde rahatsızlanan kadın için herkes seferber oldu. Fenalaşan kadın için araç sürücüsü güzergahını değiştirdi. İnegöl Devlet Hastanesine getirilen yaşlı kadın burada tedavi altına alındı. Otobüs şoförü daha sonra yoluna devam etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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