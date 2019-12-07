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Yaşlı kadın, kızının çıkardığı öne sürülen yangında öldü (GENİŞ HABER)

ANKARA'da, şizofreni hastası Özlem Koçer'in (36) çıkardığı öne sürülen yangında, annesi Hava Koçer (91) hayatını kaybetti, 1'i bebek, 10 kişi ise dumandan etkilendi.

07.12.2019 08:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 08:20Yaşlı kadın, kızının çıkardığı öne sürülen yangında öldü (GENİŞ HABER)

ANKARA'da, şizofreni hastası Özlem Koçer'in (36) çıkardığı öne sürülen yangında, annesi Hava Koçer (91) hayatını kaybetti, 1'i bebek, 10 kişi ise dumandan etkilendi.

ilçesi Mahallesi Örgü Sokak'ta 6 katlı apartmanın 2'inci katında sabaha karşı yangın çıktı. Şizofreni hastası olan Özlem Koçer'in çıkardığı öne sürülen yangında, alevler kısa sürede tüm daireyi sardı, apartmanı duman kapladı. Evi ateşe verdiği iddia edilen Özlem Koçer, balkona çıkarak bağırmaya başladı. Çığlık sesini duyup, uyanan komşuları, balkon ve çatıya çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yanan evin camlarını kırarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları uzatılan yangın merdivenleriyle kurtardı. Dumandan etkilenen 1'i bebek, 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti, bazıları tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan evde yapılan incelemede, Hava Koçer'in cansız bedeni bulundu. Koçer'in dumandan zehirlendiği belirlendi.

Gözaltına alınan Özlem Koçer, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Ayrancı, Çankaya, Güncel

Kaynak: DHA

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