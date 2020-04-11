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Yaşlı kadın yasaktan habersiz güvercinleri beslemek için sokağa çıktı, kuşları beslemek polislere...

Yaşlı kadın yasaktan habersiz güvercinleri beslemek için sokağa çıktı, kuşları beslemek polislere kaldı Polis güvercinleri besleyeceklerini söyleyip yaşlı kadını evine gönderdi Fatih'te 60 yaşında bir kadın güvercinleri beslemek için hazırladığı bir poşet ekmekle dışarı çıktı.

11.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:33
Yaşlı kadın yasaktan habersiz güvercinleri beslemek için sokağa çıktı, kuşları beslemek polislere kaldı
Polis güvercinleri besleyeceklerini söyleyip yaşlı kadını evine gönderdi
İSTANBUL - Fatih 'te 60 yaşında bir kadın güvercinleri beslemek için hazırladığı bir poşet ekmekle dışarı çıktı. Sokağa çıkma yasağından habersiz yaşlı kadını evine gönderen polis ekipleri, poşetteki ekmekleri alarak güvercinleri besledi.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine Fatih Kocamustafapaşa Meydanı'na gelen 60 yaşındaki bir kadın güvercinleri beslemek istedi. Bir poşetin içinde getirdiği ekmekleri güvercinlere vereceğini söyleyen yaşlı kadına polis ekipleri eve dönmesini söyledi. Yasaktan haberi olmadığını söyleyen yaşlı kadının güvercinleri beslemek istemesi üzerine, poşeti alan polis ekipleri ekmekleri güvercinlere kendileri verdi. Yasaktan haberi olmadığı için 65 yaş üzeri olmadığını anlatmak için polise nüfus cüzdanını gösteren yaşlı kadın, "Bakın kimliğime gerçekten 60 yaşındayım. Sokağa çıkma yasağının olduğunu bilmiyordum" dedi. Yaşlı kadın yasaktan habersiz güvercinleri beslemek için sokağa çıktı, kuşları beslemek polislere...

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih, Polis, Genel
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