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Yaşlı kadın zor günler için biriktirdiği iki çeyrek altınını Milli Yardımlaşma Kampanyası'na...

Yaşlı kadın zor günler için biriktirdiği iki çeyrek altınını Milli Yardımlaşma Kampanyası'na bağışladı Bursa'da yaşlı kadın sokağa çıkamayınca Osmangazi Belediyesi ekipleri ona ekmek götürdü.

14.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:31

Yaşlı kadın zor günler için biriktirdiği iki çeyrek altınını Milli Yardımlaşma Kampanyası'na bağışladı

Bursa'da yaşlı kadın sokağa çıkamayınca Osmangazi Belediyesi ekipleri ona ekmek götürdü.

BURSA - Bursa'da emekli bir kadın iki çeyrek altınını Milli Yardımlaşma Kampanyası'na bağışlamak için Osmangazi Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.

Bursa'da yaşı nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında evinden çıkamayan teyze, Osmangazi Belediyesi'nin eve ekmek götürdüğü sırada herkesi duygulandıran bir istekte bulundu. Derme çatma tek katlı evinde emekli maaşı ile geçinen yaşlı kadın, zor günler için sakladığı iki küçük altını Milli Yardımlaşma Kampanyasına bağışlamak için Osmangazi Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dar gelirli vatandaşların oturduğu bir mahallede yaşayan teyze, yaşından dolayı sokağa çıkamıyor. Bu nedenle Osmangazi Belediyesi'ni arayarak ekmek istedi. Ekmekleri istenen adrese götürerek teslim eden zabıta personeli, kendilerini çok duygulandıran bir başka taleple karşılaştı. Tek katlı derme çatma evinde yaşayan teyze, zor günler için sakladığı 2 küçük altını Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istedi.

Evden çıkamadığı için "Devletimize yardımım olsun. Askerimize, polisimize yardımımız olsun." diyen teyzeyi arayarak teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Kendi durumuna bakmadan vatanını, milletini düşünen, kefen parasını zor gününde devleti ve milleti ile paylaşan yürekli vatandaşlarımız olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Dün olduğu gibi al yıldızlı bayrağımız göklerde gururla dalgalanacaktır" dedi.

Yaşlı kadın zor günler için biriktirdiği iki çeyrek altınını Milli Yardımlaşma Kampanyası’na...

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Genel
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