Yaşlı Kadına Çarpmamak İçin Motosikletini Bile Devirdi, Ama Başaramadı

Yaşlı kadına çarpmamak için motosikletini bile devirdi, ama başaramadı Bilecik
'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
BİLECİK - Bilecik'te bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadına çarptı. Sürücü yaşlı kadına çarpmamak için motosikletini devirse de yaralanmasına engel olamadı. Atatürk Bulvarı
üzerinde seyir halinde bulunan 11 AAE 973 plakalı motosikletin sürücüsü Anıl Çelikbilek, Bankalar mevkiinde geldiğinde yolun karşısına geçmekte olan Emine Erisen isimli yaşlı kadına çarpmamak için aracının direksiyonu kırdı. Sürücü motosikletinin hakimiyetini kaybederek devirdi. Devrilen motosiklet sürüklenerek yolun karşısına geçmekte olan Emine Erisen çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı."Frene bastı, ama durduramayacağını anlayınca motoru yan yatırdı"Kazayı gören Mehmet Demir, kendisinin de yaya geçidinden geçtiğini anlatarak, "Bayan karşıdan geliyordu. Sürücü motosikleti durdurmak için elinden geleni yaptı. Frene bastı, ama durduramayacağını anlayınca motoru yan yatırdı çarpmamak için. Bayan motoru görünce duraksayınca motor mecbur çarptı. O an ben buradaydım, ilk müdahaleyi ben yaptım" dedi.
Bilecik