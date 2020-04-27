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Yaşlı kadından 5 bin liralık bağış

Manisa'nın Sarıgöl İlçesi Dindarlı Mahallesinde yaşayan 84 yaşındaki Sevgi Yavaş adlı kadın, emekli maaşından 5 bin TL'yi 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

27.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:34
Yaşlı kadından 5 bin liralık bağış
Manisa'nın Sarıgöl İlçesi Dindarlı Mahallesinde yaşayan 84 yaşındaki Sevgi Yavaş adlı kadın, emekli maaşından 5 bin TL'yi 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 84 yaşındaki Sevgi Yavaş isimli kadın Milli Dayanışma Kampanyasına 5 bin TL bağışladı. Sarıgöl Vefa Destek Grubu ekipleri tarafından teslim alınan bağış parası kampanya hesabına yatırıldı.

Maaşından 5 bin TL bağışta bulunan Sevgi Yavaş (84), "Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' çağrısına bağış yapabilmek için maaşımın bekledim. Maaşımın beş bin lirasını evime kadar gelen Sarıgöl Vefa Destek Grubuna verdim. Sağ olsunlar bağışımı gerçekleştirdiler. Çok mutluyum." dedi.

'Ninemin ellerinden öperim'

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, "84 yaşındaki Sevgi Yavaş ninemizin bu örnek davranışı gözlerimi yaşarttı. Bağışta bulunan ve duyarlılık gösteren Sevgi Ninemin ellerin hürmetle öperim. Ayrıca da teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarıgöl, Manisa, Güncel, Haber
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