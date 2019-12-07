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Yaşlı kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

ANKARA'da, 93 yaşındaki emekli kadını, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan İ.H. ve A.N., polisin 'poşet' isimli operasyonuyla suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

07.12.2019 07:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 07:58Yaşlı kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

ANKARA'da, 93 yaşındaki emekli kadını, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan İ.H. ve  A.N., polisin 'poşet' isimli operasyonuyla suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

'da, 93 yaşındaki emekli kadını arayan İ.H., kendisini polis olarak tanıtıp, yaşlı kadının kendisine bir miktar para vermesi gerektiğini söyledi. Telaşa kapılan yaşlı kadın, evde bulunan tüm parasını İ.H.'ye vermek üzere bir poşete koydu. Bir süre sonra yaşlı kadını tekrar arayan İ.H., paranın hazır olduğunu öğrenince, "Devlete çok büyük hizmet ediyorsunuz. olan diğer arkadaşım A.N., marketten aldığı ekmekle size gelecek. Ekmeği alıp, para koyduğunuz poşeti ona verin. Yanınızda kimse olmasın" dedi. Bunun üzerine dolandırılmaya çalışıldıklarını fark eden yaşlı kadının oğlu Fikret P., durumu polise bildirdi.

ELİNDEKİ EKMEK POŞETİYLE YAKALANDI

Çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kadının evinde ve çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri, düzenledikleri 'poşet' operasyonuyla, parayı almak için elindeki ekmekle eve gelen A.N.'yi apartman içerisinde, etrafta gözcülük yapan İ.H.'yi ise apartman girişinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EKMEK ALMA ANI KAMERADA

Öte yandan, şüpheli İ.H.'nin kendisini 'başkomiser Behzat' olarak tanıttığı ve yaşlı kadına konuşma sırasında yanında kimse olmadığına dair Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak yemin ettirdiği öğrenildi. Şüphelilerin, parayı almaya gelirken dikkati çekmemek için çevredeki bir marketten ekmek aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşlı kadının da 75 yaşındaki oğlu Fikret P. ile birlikte yaşadığı öğrenildi.



Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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